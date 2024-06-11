Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались безуспешно атаковать силы РФ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за несколько дней в регионе фиксировали ожесточенные бои в нескольких населенных пунктах. Так, украинцы пытались атаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также удары фиксировались в районе Купянска. Тем не менее ВСУ потерпели неудачу.

При этом Марочко обратил внимание, что российским военнослужащим за эти дни удалось не только пресечь действия украинских штурмовиков, но и улучшить положение по переднему краю.

До этого старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров заявил, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами. По его словам, украинская армия в результате этого потеряла до 570 военнослужащих, а также лишилась самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства, гаубиц М777, «Мста-Б», двух гаубиц Д-30 и орудия L-119.

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