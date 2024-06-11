Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские солдаты пытались атаковать российских военных в Харьковской области

Марочко: ВСУ несколько суток пытались атаковать ВС РФ на Харьковском направлении

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались безуспешно атаковать силы РФ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за несколько дней в регионе фиксировали ожесточенные бои в нескольких населенных пунктах. Так, украинцы пытались атаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы. Также удары фиксировались в районе Купянска. Тем не менее ВСУ потерпели неудачу.

При этом Марочко обратил внимание, что российским военнослужащим за эти дни удалось не только пресечь действия украинских штурмовиков, но и улучшить положение по переднему краю.

До этого старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров заявил, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами. По его словам, украинская армия в результате этого потеряла до 570 военнослужащих, а также лишилась самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства, гаубиц М777, «Мста-Б», двух гаубиц Д-30 и орудия L-119.

Ранее Зеленский рассказал, где складывается самая сложная ситуация для украинских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами