В Киеве заявили, что хотят получить от Запада истребители F-16 как можно скорее

Украина хочет как можно быстрее получить от стран истребители F-16. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства провел встречу с прибывшей в Киев министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Шмыгаль и Оллонгрен обсудили совместное военное производство и обмен оборонными технологиями между странами. Премьер-министр отметил инициативу Нидерландов о совместной с государствами Североатлантического альянса поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Шмыгаль особо отметил, что Киев ожидает скорейшей передачи самолетов F-16, которые помогут защитить инфраструктуру.

Оллонгрен также встретилась с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что F-16, летчики и аэродромы для них должны быть готовы к бою как можно быстрее.

До этого сообщалось, что глава министерства обороны Нидерландов внезапно прилетела в Киев.

Ранее военный эксперт раскрыл, как Россия может отреагировать на размещение F-16 за пределами Украины.