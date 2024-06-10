Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине командиров ВСУ уличили в сокрытии потерь территорий

Украинский военкор Мирошников: командиры ВСУ скрывают потерю территорий

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают потерю территорий, что влияет на дальнейшие поражения украинских военных. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на украинских военных обозревателей.

В публикации приводят слова украинского военкора Богдана Мирошникова, который утверждает о сокрытии потерь позиций ВСУ в районе Владимировки на Угледарском направлении. По данным украинского ресурса DeepState, аналогичное поведение командира территориальной обороны наблюдалось в районе Новоалександровки на Покровском направлении.

Мирошников считает, что в сильные подразделения стали ставить слабых командиров, что является максимально глубокой ошибкой. Он понадеялся на отстранение командиров и начало расследования обстоятельств.

До этого снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил, что Украина может потерять больше территорий на границе, которые могут перейти в «серую зону».

Он пояснил, что вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 км внутрь Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами