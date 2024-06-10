Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывают потерю территорий, что влияет на дальнейшие поражения украинских военных. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на украинских военных обозревателей.

В публикации приводят слова украинского военкора Богдана Мирошникова, который утверждает о сокрытии потерь позиций ВСУ в районе Владимировки на Угледарском направлении. По данным украинского ресурса DeepState, аналогичное поведение командира территориальной обороны наблюдалось в районе Новоалександровки на Покровском направлении.

Мирошников считает, что в сильные подразделения стали ставить слабых командиров, что является максимально глубокой ошибкой. Он понадеялся на отстранение командиров и начало расследования обстоятельств.

До этого снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил, что Украина может потерять больше территорий на границе, которые могут перейти в «серую зону».

Он пояснил, что вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 км внутрь Украины.

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