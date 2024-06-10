Белоусов посетил госпиталь имени Вишневсого с бойцами СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему рассказали, что с начала специальной военной операции врачи провели более 300 операций на сердце у военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

О проведенных операциях министру рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. По его словам, спасти жизни бойцов удалось благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной, все операции прошли успешно.

В настоящее время пациенты проходят реабилитационное лечение в других центрах. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй, уточнили в министерстве.

Также в ходе своего визита Белоусов вручил государственные награды военнослужащим-участникам СВО. Министр поблагодарил солдат за службу и пожелал скорейшего восстановления.

Глава Минобороны РФ выразил благодарность медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу, отметив их особую роль в оказании помощи раненым в ходе СВО.

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