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В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В городе Белгороде и Белгородском районе Белгородской области днем 10 июня объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность», — написал чиновник.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Утром 10 июня Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Незадолго до этого британский телеканал Sky News сообщил, что боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины в ночь на 10 июня нанес удар по цели на территории Белгородской области. Это стало первым случаем применения Украиной боевой авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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