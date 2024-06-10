Военный эксперт назвал способ противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ

России следует учитывать нарастающую угрозу ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донбассу иностранным оружием, поскольку Запад не воспринимает этот регион как часть России. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил военный эксперт Александр Матюшин, комментируя недавнюю атаку ВСУ на Луганск.

«В первую очередь нам нужно усилить работу систем ПВО, усовершенствовать их, чтобы в будущем не допускать такие удары. Потому что последующие удары могут быть нанесены уже по территории старой России. Также следует отодвинуть линию фронта на 300 километров, и это минимум», — считает Матюшин.

Он напомнил, что ВСУ уже атаковали новые регионы РФ ракетами HIMARS, Storm Shadow и ATACMS.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в Белом доме признали, что Киев уже бил по РФ оружием США.