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Военный эксперт назвал способ противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ

Военэксперт Матюшин: противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ поможет ПВО

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U.S. Army

России следует учитывать нарастающую угрозу ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донбассу иностранным оружием, поскольку Запад не воспринимает этот регион как часть России. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредил военный эксперт Александр Матюшин, комментируя недавнюю атаку ВСУ на Луганск.

«В первую очередь нам нужно усилить работу систем ПВО, усовершенствовать их, чтобы в будущем не допускать такие удары. Потому что последующие удары могут быть нанесены уже по территории старой России. Также следует отодвинуть линию фронта на 300 километров, и это минимум», — считает Матюшин.

Он напомнил, что ВСУ уже атаковали новые регионы РФ ракетами HIMARS, Storm Shadow и ATACMS.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в Белом доме признали, что Киев уже бил по РФ оружием США.

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