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Бывший премьер Украины озвучил потери ВСУ на фронте

Экс-премьер Украины Азаров: безвозвратные потери ВСУ превысили 500 тысяч человек

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте превысили 500 тыс. человек. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, число вскоре достигнет миллиона человек и Украина будет не в силах «самовосстановиться». Он отметил, что в стране сейчас мало молодых мужчин, а 40-летних граждан в два раза больше, чем украинцев 20 лет.

Он добавил, что уже сейчас последствия конфликта на Украине будут отражаться и на следующем поколении, так как рождаемость в стране сократилась почти вдвое. По прогнозам экс-премьера, в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит 12-15% по сравнению с 25% в 1993 году. Он считает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая яма на Украине.

Незадолго до этого заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявляла, что граждане Украины должны быть готовы самостоятельно откладывать пенсию и трудиться до глубокой старости на фоне критической ситуации с демографией в стране. По процентному соотношению, на данный момент один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера, а в будущем ситуация, вероятно, осложнится еще сильнее.

Ранее украинцам разрешили заключать брак по видеосвязи.

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