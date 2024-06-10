Появилось фото российского флага в селе в Сумской области Украины

Российские военнослужащие развернули флаг России в центре взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины. Фото появилось в Telegram-канале «Воевода вещает».

На кадрах видно, как российский боец держит в руках флаг. На следующем снимке отчетливо видны таблички государственных учреждений Рыжевки — местного сельского совета и библиотеки.

Когда именно были сделаны эти фотографии, не уточняется.

Незадолго до этого стало известно, что в цехе промышленного предприятия в городе Ромны Сумской области произошел пожар.

Также украинский энергооператор сообщил о ночном отключении объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области. Сбой в работе объекта объяснили техническими причинами. К 6:30 утра 10 июня большая часть пользователей в городе снова смогли пользоваться светом.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.