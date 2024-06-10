Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО у России заметили новую артустановку

РИА: Россия начала применять в Харьковской области САУ 2С43 «Мальва»

close
100%
Минобороны РФ

Российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области. Как сообщает РИА Новости, технику применяют для точечного поражения конкретных заранее определенных целей.

По данным агентства, «Мальва» — это первая российская САУ на колесной базе полноприводного автомобиля. При этом артустановка гораздо легче и мобильнее свой предшественников на гусеничной основе.

При этом боевая масса новой машины — 32 тонны, что позволяет транспортировать «Мальву» военными самолетами Ил-76.

В одном из роликов, опубликованных в Telegram-канале, показано, как САУ «Мальва» уничтожает мосты в Харьковской области.

В РИА уточнили, что новая артустановка в зоне СВО также крайне эффективна — у нее высокая точность и скорострельность, а также повышенная мобильность. Также она оснащена снайперской САУ. Все это превращает «Мальву» в идеальное кочующее огневое средство, заключили авторы материала.

По данным корпорации «Ростех», максимальная дальность стрельбы «Мальвы» может превышать заявленные 24 километра. При этом боекомплект одной самоходки составляет 30 ракет.

Ранее применение новейшей российской самоходки «Мальва» попало на видео.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами