В Минобороны сообщили о ночной работе сил ПВО в Брянской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 10 июня уничтожили и перехватили четыре беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России с помощью летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников. Он уточнил, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.