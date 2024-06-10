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«Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу свыше 170 вертолетов

Михеев: «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран

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РИА Новости

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» (входит в государственную корпорацию «Ростех») включает в себя контракты на поставку свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран. Об этом на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, среди наиболее востребованных на мировом рынке вертолетов отмечаются боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.

Михеев также заявил, что вертолетная индустрия России уверенно обеспечивает потребности Вооруженных сил РФ современными машинами, которые в реальных боевых условиях доказали свои высочайшие характеристики. Он отметил, что производственные мощности «Рособоронэкспорта» позволяют полноценно исполнять экспортные контракты компании, причем при первоочередном выполнении гособоронзаказа.

До этого посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил, что эта африканская страна может купить российские вертолеты.

Ранее на Западе назвали российский вертолет Ка-52 суперхищником.

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