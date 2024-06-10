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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Брянскую область

Губернатор Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник в Брянском районе

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о неудачной попытке атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В сообщении главы региона говорится, что силы ПВО Минобороны РФ успешно сбили беспилотник над Брянским районом.

По словам Богомаза, пострадавших или разрушений в результате атаки не зафиксировано.

Оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и работают в усиленном режиме.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Дагестан.

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