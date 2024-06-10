Беспилотник ВСУ пытался атаковать Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о неудачной попытке атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В сообщении главы региона говорится, что силы ПВО Минобороны РФ успешно сбили беспилотник над Брянским районом.
По словам Богомаза, пострадавших или разрушений в результате атаки не зафиксировано.
Оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и работают в усиленном режиме.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Дагестан.