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Sky News: самолет ВСУ впервые ударил по цели вне новых регионов РФ

Sky News: самолет ВСУ впервые атаковал цель в РФ вне ее новых регионов и Крыма

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Global Look Press

Британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщил, что самолет армии этой страны впервые нанес удар по объекту на территории РФ за пределами Республики Крым и новых регионов. Соответствующая новость опубликована на сайте телеканала.

В материале утверждается, что украинский самолет атаковал цель в районе города Белгорода. При этом авторы статьи не стали уточнять, с какого расстояния был произведен пуск снарядов.

«Пока неясно, какой тип боеприпасов использовался [при атаке], в том числе было ли это оружие западного производства», — говорится в публикации.

9 июня советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан дал интервью для телеканала CBS, в ходе которого прокомментировал снятие запрета для Украины на удары по РФ с использованием американского оружия. Чиновник признал, что Киев уже воспользовался соответствующим разрешением Вашингтона и применил поставленное им оружие для атак на объекты на российской территории. Тем не менее он решил не раскрывать, когда и где это произошло.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировали обстрелы региона из дальнобойного оружия.

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