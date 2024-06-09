В Курской области за сутки уничтожили 15 беспилотников

В течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

В том числе в Суджанском районе были обстреляны пункт пропуска «Суджа», село Горналь и деревня Куриловка, в Глушковском районе — поселок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка, а также населенные пункты Гордеевка и Троицкое в Кореневском районе.

Также произошли сбросы взрывных устройств с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе возле Гордеевки, Новоивановки, Воронок и Теткино. Смирнов отметил, что жители региона не пострадали.

Кроме того, украинский дрон атаковал Борисовский район Белгородской области, в результате чего пострадали трое бойцов местной самообороны.

Ранее четыре населенных пункта в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона.