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В Китае заявили, что Россия легко выводит из строя Abrams

Asia Times: ВС России легко выводят из строя американские танки Abrams

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Global Look Press

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) научились легко выводить из строя танки Abrams. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

В материале сказано, что ВС России научились выводить из строя Abrams беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожать минами. Также отмечается, что этот танк уязвим для противотанковых орудий, таких как «Корнет».

Отмечается, что конфликт на Украине показал ряд проблем с танками Abrams.

8 июня сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк Abrams и БМП Bradley производства Соединенных Штатов под Авдеевкой.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ уничтожают военную технику производства США на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью.

Сообщалось, что экипаж российского бронетранспортера БТР-82А, который принял участие в дуэли с украинской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley (производство США) около поселка Сокол в Донецкой народной республике, выполнил боевую задачу, выжил и высадил десант.

Ранее в России объявили премию за сбитый самолет F-16.

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