В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность», — написал он.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В этот же день минобороны России сообщало, что силы ПВО нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.