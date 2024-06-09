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Минобороны ФРГ намерено увеличить резерв бундесвера

Генерал Хоппе: бундесвер намерен увеличить число резервистов

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Заместитель генерального инспектора бундесвера генерал-лейтенант Андреас Хоппе заявил, что Вооруженные силы Германии разрабатывают планы по значительному увеличению числа резервистов. Об этом сообщает Zeit.

Он отметил, что Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию усиленного резерва бундесвера из 60 тысяч человек.

«Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности», — подчеркнул генерал.

По его словам, в настоящее время бундесвер изучает, сколько человек могут призвать в армию на случай обороны страны.

«Мы исходим из того, что примерно 800 тысяч человек могут быть призваны по законам военного времени», — отметил Хоппе.

Перед этим стало известно, что более 60% жителей Германии выступают за возвращение обязательного призыва в армию. Об этом написала газета Welt am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

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