Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли населенные пункты после 00:00 часов мск.

До этого мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что два жителя Донецка пострадали в результате атаки украинского беспилотника 8 июня. Один из них получил осколочные ранения живота, поясницы и плеча, а другой — ранение теменной области. Информация о текущем состоянии граждан не сообщается.

8 июня стало известно, что в результате обстрелов Донецкой народной республики со стороны ВСУ ранения получили шесть мирных жителей.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.