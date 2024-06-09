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Стало известно, сколько новых кораблей получит ВМФ в 2024 году

Замглавы Минпромторга Евтухов: ВМФ пополнится 50 новыми кораблями в 2024 году

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель главы министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Виктор Евтухов заявил, что в текущем году в Военно-морской флот (ВМФ) России войдут 50 новых кораблей. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Он отметил, что в список войдут лодки, а также малые ракетные корабли и обеспечивающие суда. Евтухов подчеркнул, что в ведомстве уделят особое внимание фрегатам и корветам, которые способны работать в дальней морской зоне.

Кроме того, он напомнил, что в 2023 году в состав ВМФ России вошли 32 корабля. В 2024-м показатель будет превышен на 18 единиц.

До этого стало известно, что группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России посетит столицу Кубы. В период с 12 по 17 июня 2024 года состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе четырех судов. Отмечается, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер».

Ранее США развернули на Балтике опасный для флота РФ ракетный комплекс.

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