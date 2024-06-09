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Российские танкисты поразили огневую точку ВСУ в Запорожской области

Танкисты батальона «Казань» уничтожили огневую точку ВСУ в Запорожской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Танкисты батальона «Казань», который входит в 42-ю гвардейскую дивизию группировки войск «Днепр», уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

«С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника», — сказал механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба.

Он рассказал, как ранее получил ранение и спас товарища под Работино.

По словам Кобы, он сделал четыре выезда на танке, который поразил много целей, а уничтожил столько живой силы, что «не сосчитать вообще». Однако в пятый выезд боевую машину атаковал дрон-камикадзе. Механик получил ранение в колено, но менее серьезное, чем его товарищ.

«И вот это самый запоминающий момент: я вытащил человека на себе со сломанной ногой», — сообщил танкист.

До этого стало известно, чем закончилась дуэль российского бронетранспортера БТР-82А и украинской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley (производство США) около поселка Сокол в Донецкой народной республике. Оказалось, что экипаж БТР выполнил боевую задачу, выжил и высадил десант. По данным военкоров, российские войска установили контроль над поселком, и Bradley больше не возвращался. Позже эта украинская БМП была уничтожена в результате артиллерийского удара.

Ранее ВС РФ уничтожили танк Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».

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