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ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков сообщил о новых обстрелах ВСУ населенных пунктов Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации главы региона, украинские беспилотники трижды атаковали село Безымено Грайворонского городского округа, в результате чего повреждены два частных дома и одна хозяйственная постройка. Кроме того, в селе Грузское Борисовского района беспилотник-камикадзе свалился во двор многоквартирного дома и выбил стекла. В поселке Дубовое в результате падения беспилотника повреждена крыша частного дома. В селах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, в результате чего местные жители остались без света. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует сотовая связь.

Незадолго до этого мэрия Белгорода объявила ракетную опасность в Белгороде и Шебекино.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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