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Эксперт рассказал, откуда могли запустить беспилотники по Северной Осетии

Полковник Алехин: ВСУ могли запустить беспилотники по Северной Осетии из Одессы

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Полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые атаковали Северную Осетию, могли запустить из Одессы. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, с Одессы», — заявил он.

По его словам, при атаке могли использоваться беспилотники Ту-141 «Стриж», способные преодолеть расстояние до тысячи километров.

«Они могли использовать комплексно: один «Стриж» и два поменьше, допустим, «Лелека» или «Фурия», — отметил эксперт.

8 июня стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Республикой Северная Осетия — Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее глава Дагестана опроверг информацию об атаке беспилотников на регион.

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