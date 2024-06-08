Эксперт рассказал, откуда могли запустить беспилотники по Северной Осетии

Полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые атаковали Северную Осетию, могли запустить из Одессы. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, с Одессы», — заявил он.

По его словам, при атаке могли использоваться беспилотники Ту-141 «Стриж», способные преодолеть расстояние до тысячи километров.

«Они могли использовать комплексно: один «Стриж» и два поменьше, допустим, «Лелека» или «Фурия», — отметил эксперт.

8 июня стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Республикой Северная Осетия — Алания. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее глава Дагестана опроверг информацию об атаке беспилотников на регион.