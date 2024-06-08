США начали выводить своих военных из Нигера

США начали выводить свой контингент из Нигера. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау, его цитирует телеканал Afrique Média.

«Соединенные Штаты официально начали выводить свои войска из Нигера. 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули страну», — сказал он.

Договоренность о выводе контингента США была достигнута в мае 2024 года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Американские военные должны покинуть страну до 15 сентября.

31 мая сообщалось, что группа конгрессменов попросила вашингтонскую администрацию принять меры, чтобы российские военные не получили американские вооружения и не контролировали использовавшиеся силами США базы в Нигере.

До этого представитель Пентагона заявил, что США не ожидают, что российские силы займут место американских в Нигере после их отзыва из страны.

Представитель американского военного ведомства избежал ответа на вопрос о наличии российских войск в Нигере, отметив, что хотя поступали сообщения о возможном присутствии российских сил в столице, он не может точно утверждать их местонахождение.

Ранее Нигер покинули остатки французского контингента.