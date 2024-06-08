В приграничном регионе РФ сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории РФ около 11:20 мск. Для этого бойцы ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

Утром 8 июня в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. На этом фоне губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей пройти в укрытия и оставаться там до отмены особого режима.

Позже в Минобороны РФ заявили, что в воздушном пространстве Белгородской области засекли украинский дрон. Это произошло около 10:40 мск. Тогда же в регионе сработали системы ПВО, которые успешно ликвидировали беспилотник ВСУ и предотвратили его атаку на российские объекты.

Ранее в Белгородской области на машины скорой помощи установили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).