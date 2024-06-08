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Российские военные организовали в зоне СВО «конвейер» по ремонту техники

Бойцы группировки «Центр» организовали в зоне СВО «конвейер» по ремонту техники

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Министерство обороны РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» организовали в зоне проведения СВО «конвейер» по ремонту неисправной техники. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По информации министерства, речь идет о «конвейерном восстановлении» боевой техники. В полевых условиях специалисты группировки проводят капитальный ремонт двигателей автомобильной и бронированной техники с заменой неисправных частей. После завершения работ восстановленные агрегаты тестируются на специальном стенде.

Как отметили в ведомстве, военные специалисты ремонтируют почти любые повреждения и восстанавливают различные системы.

«Возвращают в строй не только бронетехнику и автотранспорт, но и системы залпового огня, буксируемые артиллерийские орудия», — добавили в министерстве.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что специалисты работают в три смены для успешного восстановления техники в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее в России нарастили выпуск техники и вооружений.

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