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На Западе заявили, что Украине нужно уступить территории России для завершения конфликта

The Hill: Украине нужно уступить России территории для окончания конфликта

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Evgeniy Maloletka/AP

Экс-конгрессмен от штата Южная Каролина Мик Малвейни заявил, что Украине следует уступить России территории для завершения конфликта. Его слова приводит издание The Hill.

По словам бывшего конгрессмена, никто не предполагал, что Украина сможет полностью вернуть территории.

«Для Киева сейчас стоит такой выбор: мир, но с территориальными уступками России, полное поражение Украины, вечно продолжающийся конфликт или эскалация. Из всего наименее худшим представляется первый», — пояснил Малвейни.

Он уточнил, что в сложившейся ситуации полная победа России является наиболее вероятным исходом, поэтому дискуссии о мире стоит начинать сейчас, когда у Украины наиболее крепкие переговорные позиции.

До этого пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Назар Волошин сообщил, что самым горячим местом украинского конфликта является Покровское направление, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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