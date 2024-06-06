Беспилотник ВВС США заметили неподалеку от Крыма

Разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk снова патрулирует воздушное пространство к юго-востоку от Крыма. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24.

В материале говорится, что в 12:56 мск БПЛА с позывным Forte14 находился юго-восточнее Крыма на высоте около 15,8 км.

Как пишет агентство, беспилотник-разведчик выполнил взлет с аэродрома Катания на острове Сицилия около 07:30 мск, после чего пролетел через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, где прошел у полуострова и продолжил движение в сторону Сочи.

Помимо него, сообщает РИА Новости, в небе над прибрежным районом Румынии кружит американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, вылетевший из того же аэродрома около 09:00 мск.

4 июня сообщалось, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 пропал с радаров над Черным морем.

Ранее беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk заметили у берегов Сочи.