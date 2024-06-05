Минцифры Украины отвергает обвинения в слежке за потенциальными призывниками через приложение госуслуг «Дия». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Дия» не отслеживает местонахождение пользователей. «Дия» не имеет собственной базы данных и не хранит информацию о пользователях, а лишь отображает данные, которые уже хранятся в государственных реестрах», — цитирует издание заявление украинского ведомства.

При этом в минцифры Украины признали, что в приложении существует функция определения местоположения, но она предназначена для помощи в предоставлении некоторых государственных услуг.

До этого издание «Страна» сообщило, что силовики на Украине могут отслеживать передвижения украинцев, в том числе за рубежом, через аналог российских «Гослуслуг» портал «Дия».

Национальное антикоррупционное бюро Украины, говорится в материале, предоставило суду информацию о передвижении одного из соорганизаторов схемы за границей, полученную через «Дию».

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