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Жителей Белгородской области предупредили об обстреле со стороны ВСУ

МЧС: под обстрелом ВСУ находятся села Козинка и Гора-Подол на Белгородчине

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенным пунктам Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

В 14:10 ведомство предупредило, что в настоящее время ведется обстрел сел Козинка и Горы-Подол. Жителей призвали спуститься в подвал или укрытие.

5 июня зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев признал, что ВСУ начали использовать американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

До этого немецкое издание BILD писало, что после получения разрешения от США на удары американским оружием по территории РФ ВСУ изменили свою тактику: теперь украинские беспилотники ищут дорогостоящие цели в Белгородской и Курской областях, по которым, как только их удается обнаружить, открывается огонь из HIMARS.

Ранее в России создали систему киберзащиты для беспилотников.

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