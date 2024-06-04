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ВСУ обстреляли автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: три человека пострадали при обстреле служебного автобуса в Шебекино

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В городе Шебекино три человека пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных служебного автобуса, в котором ехали сотрудники сельскохозяйственного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадали 3 человека», — написал он. Глава региона уточнил, что двух женщин, получивших осколочные ранения, доставляют в областную больницу.

Еще одна пострадавшая уехала с места происшествия домой, но затем почувствовала, что ее состояние ухудшилось. По предварительным данным, у нее сотрясение головного мозга и контузия. Третью женщину доставляют в белгородскую больницу №2, добавил Гладков.

По его словам, у автобуса пробита крыша, а также повреждено остекление. На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб.

До этого украинский дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Также сообщалось, что заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке украинского дрона в селе Головчино. В атакованном здании находится штаб по восстановлению жилья под Белгородом.

До этого белгородцы пожаловались на подготовку к ЕГЭ под обстрелами ВСУ.

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