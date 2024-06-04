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От обстрела ВСУ в селе Старый Хутор пострадали частный дом и местное кладбище

Гладков: в Белгородской области под обстрел попало село Старый Хутор

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Государственная пограничная служба Украины

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в результате на территории частного жилого домовладения осколками посечен гараж с находящимся в нем автомобилем. На местном кладбище повреждены два памятника. Никто из жителей не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Это не первый обстрел Белгородской области за этот день. До того губернатор Гладков сообщал, что в селе Безымено в результате сброса взрывного устройства беспилотным летательным аппаратом повреждена кровля и выбиты окна в коммерческом объекте. А в селе Гора-Подол в результате атаки произошло возгорание сухой травы.

Перед этим осколочные ранения в селе Головчино получил заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун и местная жительница, они пострадали при взрыве БПЛА на крыльце штаба по восстановлению жилья.

Ранее украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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