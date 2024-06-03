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Зеленский пожаловался на психическое здоровье солдат ВСУ

Зеленский попросил у Филиппин гумпомощь из-за проблем с психикой у бойцов ВСУ

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил коллегу с Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в республику как можно больше психиатров, чтобы помочь украинским солдатам. Об этом сообщает агентство GMA.

Отмечается, что соответствующее заявление Зеленский сделал во время своего пребывания на Филиппинах. Политик сказал коллеге, что Украине требуются больше специалистов в области психического здоровья для солдат Вооруженных сил страны, прямо сейчас находящихся на передовой конфликта.

Зеленский пояснил, что украинские бойцы нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.

Маркос ответил, что такую помощь его страна могла бы предложить, направив в Киев работников своей психиатрической службы. Он подчеркнул, что Филиппины достаточно известны в сфере здравоохранения с точки зрения оказания помощи, это часть их обязательств перед Организацией объединенных наций в рамках миротворческого процесса.

Филиппинский отметил, что рад сделать все возможное для помощи Украине, в первую очередь гражданским лицам и невинным людям, участвующим в конфликте.

По данным GMA, Зеленский покинул столицу Филиппин Манилу вскоре после завершения переговоров.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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