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Военный эксперт исключил применение ядерного оружия на Украине

Военэксперт Леонков: Россия вряд ли применит ядерное оружие на Украине

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Depositphotos

Россия вряд ли применит тактическое ядерное оружие (ТЯО) на Украине, а вот за ее пределами — открытый вопрос. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, Запад переходит границы дозволенного, и Россия в очередной раз напоминает, что ей есть чем себя защитить.

«Мы уже демонстрируем свое ядерное оружие и готовы применить его, если Запад пойдет во все тяжкие. Все зависит от того, насколько далеко готов пойти Запад, что ему никто не указ и море по колено», — сказал Леонков.

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто до этого заявлял, что учения Вооруженных сил (ВС) России с применением ТЯО стали результатом «фантазий» Евросоюза об использовании ядерного оружия.

По словам министра, в последнее время в Европе активизировались обсуждения о применении ядерного оружия, хотя «всего нескольких атомных бомб достаточно, чтобы уничтожить весь мир».

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации России, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев в свою очередь сообщил, что у России есть вооружения для отражения любой атаки.

Ранее Россию призвали продемонстрировать миру свой ядерный гриб.

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