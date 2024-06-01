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В США анонсировали пуски баллистических ракет Minuteman III

США проведут два пуска баллистических ракет Minuteman III на следующей неделе

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U.S. Air Force

США проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III на следующей неделе, 4 и 6 июня. Об этом сообщило командование космических сил страны.

Отмечается, что целью испытаний является проверка готовности и эффективности сил ядерного сдерживания США.

Пуски будут осуществляться с базы Ванденберг в Калифорнии. США заранее уведомили РФ о проведении испытаний, указано в сообщении.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских. Пентагону придется потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы заменить устаревшие МБР Minuteman III, считает он. Риттер добавил, что Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО вместе взятые.

Ранее США приняли решение по ядерному арсеналу.

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