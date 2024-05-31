Зеленский рассказал об ужесточении мобилизации на Украине

Мобилизация в Украине увеличилась после принятия закона о ее ужесточении. Об этом на пресс-конференции в Стокгольме заявил Владимир Зеленский, слова которого передает украинское издание «Страна».

«Мобилизация как шла, так и идет. Правда скажу, после закона она, если честно, увеличилась», — заявил он.

Зеленский добавил, что обновить данные должен каждый, но «это не означает, что человек обязательно идет на фронт».

31 мая Владимир Зеленский заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия.

В этот же день Зеленский подписал оборонное соглашение с Норвегией. Также Украина подписала оборонные соглашения с Исландией и Швецией.

Также Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными».

Ранее стало известно, что вернет Украине легитимность.