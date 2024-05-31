Главы Минобороны стран ОДКБ подписали совместные документы

Министры обороны государств — участниц ОДКБ в Алма-Ате подписали ряд документов по оснащению войск передовым вооружением и совместной подготовке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Также документы предполагают планирование совместной оперативной и боевой подготовки, совершенствование методики подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственную программу ОДКБ о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других.

30 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств стран — членов ОДКБ.

Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Руслан Жаксылыков в Алма-Ате обсудили двустороннее военное сотрудничество и взаимодействие в рамках региональных организаций.

Белоусов сообщил, что деятельность США и их союзников оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ.

Ранее Белоусов назвал потери ВСУ в мае.