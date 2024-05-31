Белоусов сообщил об отражении самой массированной атаки на Крымский мост

Вооруженные силы России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил глава российского ведомства Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — заявил министр.

30 мая в северо-западной части Черного моря военные российского Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), речь идет об безэкипажных катерах.

В этот же день в Крыму после отражения атаки ВСУ были повреждены два парома. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, во время отражения атаки ВСУ по расположенным в Керчи объектам транспортной инфраструктуры обломки сбитых ракет повредили автомобильный и железнодорожный паромы. У них разбито остекление надстроек.

29 мая морская авиация Черноморского флота РФ ликвидировала украинский безэкипажный катер, который держал курс на Крым.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.