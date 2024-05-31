Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО

На белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и вертолетов армейской авиации Ми-24, Ми-8 Воздушно-космических сил РФ приняли участие в совместном летно-тактическом учении с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомства РФ, экипажи отработали применение авиационных средств поражения по целям.

Учения проводились в период с 27 по 31 мая.

27 мая белорусское минобороны сообщило, что основные усилия этих учений будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения.

До этого военные инженерного подразделения группировки войск «Центр» армии России отработали форсирование водных преград в тылу в районе зоны специальной военной операции.

Ранее в России начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия.