Ганчев рассказал об успехах ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы РФ заняли стратегические высоты рядом с населенным пунктом Липцы, установив огневой контроль над линией обороны украинской армии, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

»... Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову и контролировать все пути снабжения укровояк», — сообщил он.

31 мая Ганчев заявил, что санитарная зона должна быть установлена не менее чем в 200 километрах к западу от Харькова. Он назвал это расстояние минимальным.

Накануне Ганчев сообщал, что российские военные заняли в Липцах выгодные позиции, чтобы наносить удары по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, самые ожесточенные бои сейчас идут в Волчанске и в направлении поселка Липцы. Тем не менее около 50% города Волчанска Харьковской области перешло под контроль ВС России, но ВСУ постоянно пытаются контратаковать. В настоящее время происходят позиционные бои от улицы к улице, добавил Ганчев.

Ранее военкоры сообщили о попадании ВСУ в котел в Волчанске.