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Бывший чиновник США рассказал, зачем Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты

Робертс: Вашингтон передал Киеву дальнобойные ракеты с целью ударов вглубь РФ

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U.S. Army/AP

Бывший помощник главы министерства финансов США Крейг Робертс утверждает, что передача Соединенными Штатами Украине дальнобойных ракет изначально преследовала цель — нанесение ударов вглубь Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, если российско-украинский конфликт не завершится в ближайшее время, то стоит ожидать отправку сил Североатлантического альянса на запад Украины с дальнейшими попытками включить западную часть страны в НАТО с последующим размещением там ядерного оружия.

До этого стало известно, что Пентагон передал Украине точные инструкции о том, какие удары с применением американского оружия по признанной Западом территории РФ будут считаться допустимыми.

Отмечается, что «одобрены» исключительно удары по объектам на территории РФ, используемым для наступления на Харьков. При этом удары с территории РФ по любым другим регионам Украины отражать с помощью этого оружия не разрешается.

До этого Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием.

Ранее конгрессмен Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.

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