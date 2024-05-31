Бывший помощник главы министерства финансов США Крейг Робертс утверждает, что передача Соединенными Штатами Украине дальнобойных ракет изначально преследовала цель — нанесение ударов вглубь Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, если российско-украинский конфликт не завершится в ближайшее время, то стоит ожидать отправку сил Североатлантического альянса на запад Украины с дальнейшими попытками включить западную часть страны в НАТО с последующим размещением там ядерного оружия.

До этого стало известно, что Пентагон передал Украине точные инструкции о том, какие удары с применением американского оружия по признанной Западом территории РФ будут считаться допустимыми.

Отмечается, что «одобрены» исключительно удары по объектам на территории РФ, используемым для наступления на Харьков. При этом удары с территории РФ по любым другим регионам Украины отражать с помощью этого оружия не разрешается.

До этого Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием.

Ранее конгрессмен Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.