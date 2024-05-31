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В Краснодарском крае отразили атаку ВСУ

Кондратьев: в нескольких районах Краснодарского края отражена атака дронов ВСУ

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Shutterstock

В нескольких районах Краснодарского края отражена массированная атака беспилотников ВСУ. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, все БПЛА были успешно обезврежены силами ПВО.

В Новороссийске специальные службы проводят обследование территории и осуществляют поиск упавших дронов. По предварительной информации, нет пострадавших и разрушений.

Более серьезная ситуация сейчас в Темрюкском районе, поделился глава региона. По его данным, инфраструктура нефтебазы пострадала от воздушного удара.

Три цистерны с нефтепродуктами повреждены и находятся в огне. Происходит ликвидация пожара.

Глава района Федор Бабенков выехал на место происшествия по указанию губернатора.

Пожару присвоен высокий уровень сложности. Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь, остальные сотрудники нефтебазы эвакуированы.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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