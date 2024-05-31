ТОФ провел учения в Японском море

Ракетные катера Тихоокеанского флота РФ отразил «атаку» подводной лодки условного противника на базу флота в ходе учений в Японском море. Об этом сообщается на сайте ТОФ.

В ученииях приняли участие большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев», малый противолодочный корабль (МПК) «МПК-82» и подводная лодка (ПЛ) «Волхов».

«Для поиска субмарины военные моряки использовали подкильные гидроакустические станции и данные, полученные от корабельного противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ с борта БПК «Адмирал Пантелеев»», — говорится в сообщении.

Против подлодки условного противника были применены торпеды, также были использованы реативные бомбометные установки РБУ-6000.

Роль вражеской подводной лодки исполняла подводная лодка «Волхов» из состава соединения подводных лодок ТОФ.

До этого ракетный крейсер ТОФ «Варяг» отразил авианалет «противника» в Аравийском море.

Ранее корабли ТОФ отработали бои с пиратами.