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Украина получила секретные планы производства тысячи вооружений от США

NYT: США передали Украине планы производства тысячи вооружений

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Andriy Andriyenko/AP

США передали Украине секретные чертежи для производства более тысячи вооружений. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников Пентагона.

По информации издания, американская сторона перевела все технические руководства с английского на украинский перед их передачей Киеву. Сотрудники военного ведомства США отказались назвать конкретную номенклатуру переданных чертежей, но речь может идти об оружии, которое ВСУ используют чаще всего.

До этого американский чиновник заявил газете The Washington Post, что Украина имеет право использовать американские системы ПВО, чтобы сбивать военные цели над территорией России.

По его словам, для Киева нет никаких ограничений, чтобы сбивать российские самолеты и ракеты в случае, если они являются угрозой для Украины.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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