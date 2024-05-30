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Группировка «Север» поразила живую силу и технику трех бригад ВСУ в зоне СВО

МО РФ: группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

Подразделения группировки российских войск «Север» в настоящее время продолжают продвигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки солдаты из группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад украинских войск. Речь идет о 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригадах, а также 112-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Места дислокации живой силы и техники украинских формирований засекли в районах населенных пунктов Гранов, Тихое и Константиновка. Все они находятся на территории Харьковской области.

«Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Старица», — добавили в МО РФ.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 225 солдат и два автомобиля. Также российским бойцам удалось уничтожить пять гаубиц, один танк и две боевые бронированные машины украинских войск.

Утром 30 мая агентство ТАСС сообщило, что подразделения группировки «Север» взяли в плен семерых спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По информации журналистов, это произошло в районе харьковского города Волчанска.

Ранее в Пограничной службе ФСБ РФ рассказали, сколько группировка «Север» пресекла попыток украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию с начала боевых действий.

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