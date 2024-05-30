Украинская армия в зоне ответственности группировки «Центр» потеряла за прошедшие сутки до 335 солдат и американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на Донецкой линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России улучшили тактические позиции и нанесли поражение украинским бригадам в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское в Донецкой народной республике (ДНР). Более того, армия России успешно отразила шесть контратак штурмовых групп

Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от деревень Очеретино и Новопокровское в ДНР.

«Потери противника составили до 335 военнослужащих», — указывается в сводке.

Кроме того, украинские войска потеряли один танк, три боевые бронированные машины, включая БМП Bradley, и три авто.

Во время контрбатарейной схватки ВС России поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, гаубицу М777, САУ «Акация», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили сверхзвуковой самолет-истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Ранее ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.