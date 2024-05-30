На Западе оценили пользу нового украинского оружия

На Западе считают, что улучшение украинских безэкипажных катеров едва ли принесет какую-то пользу. Об этом пишет портал The War Zone.

По информации издания, украинские военные пытаются переоснастить катера, чтобы увеличить мощность поражения, в частности, планируют оборудовать их реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

Эксперты утверждают, что РСЗО «Град» сама по себе не является очень точным оружием даже при стрельбе с земли. В случае, если производить залп с воды, то точность еще снижается, так как катер будет качаться на волнах. Однако при обстреле береговой инфраструктуры такие лодки могут быть полезны, хотя огонь в таком случае не будет избирательным.

«Это не имеет практической ценности», — говорится в публикации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в северо-западной части Черного моря военные российского Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), речь идет об безэкипажных катерах.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.