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Названы суточные потери ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: группировка «Днепр» ликвидировала до 65 солдат ВСУ в Марьевке

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские войска поразили 23-ю бригаду нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

Потери украинской армии за сутки составили до 65 бойцов, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

30 мая российские войска заняли в Липцах Харьковской области Украины господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских Вооруженных сил.

В этот же день российские специалисты модернизировали танк Т-62, получивший повреждения в ходе боевых действий на Украине, и превратили его в бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Также дежурными силами противовоздушной обороны была пресечена попытка Киева совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее в Китае заявили о готовности укреплять связи с российской армией.

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Операция на Украине
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