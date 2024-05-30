Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские войска поразили 23-ю бригаду нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

Потери украинской армии за сутки составили до 65 бойцов, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

30 мая российские войска заняли в Липцах Харьковской области Украины господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских Вооруженных сил.

В этот же день российские специалисты модернизировали танк Т-62, получивший повреждения в ходе боевых действий на Украине, и превратили его в бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Также дежурными силами противовоздушной обороны была пресечена попытка Киева совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее в Китае заявили о готовности укреплять связи с российской армией.