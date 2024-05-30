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Российского офицера заковали в наручники ради отправки на СВО

Российского офицера попытались отправить на СВО, мужчина дошел до Совфеда

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Российского капитана заковали в наручники для отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Е1.ru».

По данным издания, капитан Сергей Миронов занимался обслуживанием вертолетов, в зоне СВО он не служил.

После начала спецоперации офицера перевели в танкисты. Миронов заявил, что не способен обслуживать танки, и подал рапорт об увольнении. Так как мужчина не получил ответа на свое заявление, он обратился в военную прокуратуру и в Совет Федерации. Миронова должны были уволить 15 мая.

Солдат также рассказал, что вместо увольнения он получил приказ об отправке в зону СВО. В дальнейшем военнослужащего вывели за штат, уменьшив ему заработную плату.

По словам Миронова, военная полиция изъяла у него личные вещи, заковала его в наручники и удерживала несколько часов. Потом он два дня провел в части, после чего его посадили на самолет и отправили в зону СВО. Россиянина освободили только после того, как его супруга подала жалобу в военный Следственный комитет.

Миронов утверждает, что его снова пытались отправить в зону СВО, а командование отказалось подписать рапорт об его увольнении.

Адвокат россиянина рассказал, что он должен быть уволен из рядов Вооруженных сил, поскольку достиг 50-летнего возраста и заключил контракт до 23 июня 2023 года.

Ранее в Чите силовики ФСБ задержали студента за выступление против проведения СВО.

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Операция на Украине
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