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В Китае заявили о готовности укреплять связи с российской армией

Минобороны Китая: военные готовы укреплять связи и координацию с армией РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия Китая готова укреплять стратегические коммуникации и координацию с Вооруженными силами России, совместно вносить вклад в поддержание международной безопасности. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

«ВС КНР готовы работать вместе с российской армией для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух стран, для дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации, углубления взаимного доверия в военной сфере и реализации Инициативы по глобальной безопасности», — сказал он.

Он отметил, что китайские и российские военнослужащие продолжают углублять практическое сотрудничество в разных областях. Кроме того, по словам У Цянь, Китая и РФ планируют расширять масштабы совместных учений, а также на регулярной основе организовывать совместное морское и воздушное патрулирование.

Также представитель Минобороны КНР заявил, что Китаю и России необходимо вместе бороться с односторонними санкциями и обеспечивать стабильность логистических цепочек.

Ранее Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине.

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