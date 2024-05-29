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Генерал ВСУ раскрыл, на что решилась Украина в зоне СВО

Кривонос: Киев формирует части из офицеров ГШ, обладающих секретной информацией

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Администрация Президента Украины

На Украине начинают формировать ударные части из ценных кадровых офицеров генштаба, обладающих секретной информацией. С таким заявлением выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой», передает РИА Новости.

«Шестьдесят процентов генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм», — отметил он.

По словам Кривоноса, это уже ни в какие рамки не лезет. Он обратил внимание, «как же интересно будет», когда один из таких полковников, попадет в плен. Генерал ВСУ в отставке указал на степень информированности и знаний офицеров генерального штаба, которых отправят непосредственно «в первую траншею».

25 мая украинский генерал рассказал об оборонных сооружениях в Киевской области. Он привел в пример ситуацию с фортификационным оборудованием Киевской области, которое находится при въезде в Киев со стороны Житомира рядом с «дотом возле Олимпийского медвежонка».

Ранее Зеленский провел совещание по ситуации в Харьковской области.

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